Собянин успокаивает москвичей: второй волны коронавируса в столице не будет

Москве в ближайшее время не грозит вторая волна коронавируса. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, у москвичей уже сформировался коллективной иммунитет.

Российская столица прошла пики распространения коронавирусной инфекции, и специалисты Роспотребнадзора полагают, что «никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», сказал Собянин в эфире «Россия 24».

«Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью выходить из ограничений», – цитирует мэра «Интерфакс».

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что за последние сутки в Москве выявлено 637 новых заболевших, выздоровело 1 007 человек, скончалось 28.

В своем блоге 9 июля мэр столицы констатировал, что за последние два месяца заболеваемость сovid-19 снизилась десятикратно, и анонсировал очередные этапы ограничительных мер 13 июля и 1 августа. Так, уже со следующей недели в Москве можно будет не носить маски на улице. Режим обязательного использования средств индивидуальной защиты сохраняется только для транспорта, магазинов и торговых центров.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.07.20

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