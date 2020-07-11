Каждому региону – большую «москву»: Кудрин обозначил перспективы

В России нужно повышать самостоятельность регионов и вкладываться в развитие крупных агломераций. Такое заявление сделал глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая сегодня с лекцией для выпускников Российской экономической школы.

«Я бы назвал региональную политику большим, серьезным направлением реформ. Нам нужно повышать самостоятельность регионов, отдавать полномочия, отдавать имущество, земли, давать распоряжаться землей. 65% земли в нашей стране не разграничены», – цитирует Кудрина «Интерфакс».

По его главы Счетной палаты, в России «нужно создавать крупные агломерации, и зачастую больше уделять вложениям государственных инвестиций в горизонтальные связи между регионами, а самое главное – в объединение нескольких крупных субъектов РФ».

«Можно создать крупную агломерацию мирового уровня, сопоставимую, ну, или хотя бы приближающуюся к Москве и Петербургу, вокруг Екатеринбурга – там есть Пермь, и Челябинск, и другие крупные регионы, – сказал Кудрин. – Можно создать поволжскую крупную агломерацию».

Глава Счетной палаты России считает, что таким образом «существенно повысится производительность, существенно будет выше сплав науки, производства, рабочей силы, перетока и мобильность такой рабочей силы».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.07.20

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