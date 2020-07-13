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Понедельник, 13 июля 2020, 12:08 мск

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В Москве отменен масочный режим, но с оговоркой

В Москве вступил в силу новый этап снятия антикоронавирусных ограничений. В частности, отменен обязательный масочный режим на улицах, однако в общественных местах все еще нужно носить средства защиты.

С сегодняшнего дня также возобновляется очная работа образовательных учреждений, спортивных, музыкальных и художественных школ, курсов для детей и взрослых.

Кроме того, снимается запрет на работу детских лагерей, парков культуры, аттракционов, культурных центров, секций, кружков и дискотек, но при условии, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.

Массовые мероприятия на открытом воздухе по-прежнему остаются под запретом.

Напомним, следующий этап снятия ограничений запланирован на 1 августа. С этого дня в столице снова должны заработать кинотеатры, театры и концертные залы, в которых не более трех тысяч мест. При этом зрительные залы могут заполняться не более чем на 50%. Такие же требования будут действовать и на спортивных мероприятиях.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлой недели мэр города Сергей Собянин заявил, что Москве не грозит вторая волна коронавируса, так как у горожан уже сформировался коллективной иммунитет.

Стоит отметить, что суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Москве с начала июля «зависла» в пределах 600-700 человек.

Москва, Мария Вяткина

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Метки / Правительство Москвы

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