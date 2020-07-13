Таможня не даст «добро». ФТС предложила Минфину ужесточить контроль за посылками из зарубежных Интернет-магазинов

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила ввести регулирование международных пересылок товаров, объяснив это заботой о жизни и здоровье россиян. Об этом сообщил начальник Управления торговых ограничений ФТС России Сергей Шкляев, выступая на заседании за круглым столом в Совете Федерации. По его словам, сейчас товары в посылках из зарубежных Интернет-магазинов «не проходят никакую оценку на безопасность», в результате россияне получают последствия «вплоть до летальных исходов, как описывается в общедоступных СМИ».

«Федеральная таможенная служба активно обсуждает на площадке Евразийской экономической комиссии концепцию по регулированию Интернет-торговли, – уточнил он. – Вопросы, связанные с противодействием ввозу контрафактной продукции также включены в эту концепцию».

При этом Шкляев подчеркнул, что речь идет не только о контрафактных товарах, но и о товарах, которые не соответствуют российским нормам качества и безопасности. «У нас сегодня отсутствует регулирование вообще товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, на которое распространялись бы меры технического регулирования, – заявил представитель ФТС. – То есть сегодня вся [эта] продукция не проходит никакую оценку на безопасность, и граждане просто потребляют тот товар, который приобрели, не зная, является он качественным или некачественным по своим характеристикам, соответствует ли он ГОСТам и требованиям, которые есть в РФ».

В результате, по его словам, россияне используют купленные в зарубежных магазинах некачественные товары, и получают «аллергические реакции и вплоть до летальных исходов, как описывается в общедоступных СМИ».

Профильные ассоциации поддержали предложение ФТС о необходимости правового регулирования пересылок товаров, купленных в зарубежных Интернет-магазинах. Администрирование должно быть «прозрачным, простым, и никак не влиять на потребителя».

«Для этого должен быть создан институт уполномоченного оператора, в виде уже имеющихся крупных перевозчиков, таких как «Почта России», достаточно больших перевозчиков DHL, UPS и других, которые могли бы взаимодействовать с Интернет-площадкой и производителями, и обеспечить передачу информации как о товарных знаках, так и соблюдении мер технического регулирования, до таможенных органов», – пояснил Шкляев. ФТС, в свою очередь, на основании этих данных будет давать разрешение или запрет на ввоз посылки в РФ. Что касается контрафакта, то его таможня будет изымать из оборота и уничтожать.

Соответствующие законодательные инициативы ФТС уже направила в Минфин, уточнил Шкляев.

В целом в 2019 году таможня выявила более 7,5 единиц контрафактной продукции, в этом году выявлено и приняты соответствующие решения почти по 5 млн единиц, в стадии рассмотрения информация еще по 9 млн. «Очень большое количество контрафактной продукции уходит именно в Интернет-торговлю», – отметил представитель ФТС, подчеркнув, что из-за пандемии наблюдается «просто пиковое увеличение ввоза отдельных категорий товаров».

По данным ФТС, около 36% в объеме зарубежных интернет-покупок россиян занимает одежда и обувь, 32% – бытовая электроника, 7% – косметика и товары для красоты. Кроме того, в сферу Интернет-торговли перемещается рынок автозапчастей.

В 2019 году ФТС выявила более четырех тысяч зарубежных посылок, содержащих 160 тысяч единиц контрафактной продукции.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.07.20

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