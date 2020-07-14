Эксперты нашли «дыры» в жилищной стратегии развития России

Ученые предложили правительству РФ пересмотреть стратегию территориального развития страны после пандемии. Упор должен быть сделан не на развитие крупных городов, а на поддержку индивидуального жилищного строительства, бесплатную раздачу «дальневосточных гектаров», сооружение дорог, муниципальных детских садов, школ и больниц. Причиной стало стремление жителей к отъезду из мегаполисов, и этот отток может продолжиться и после эпидемии, считают эксперты РАНХиГС.

Стратегия пространственного развития России на период до 2025 года была утверждена в феврале 2019 года, отмечает РБК. Документ предусматривает стимулирование опережающего развития перспективных центров экономического роста. В правительстве сочли, что развитие крупных промышленных центров принесет ресурсы и для малых и средних городов и сел.

Эксперты РАНХиГС в своем исследовании подчеркнули, что коронавирус – это болезнь городов. Именно в крупных населенных пунктах по всему миру формировались очаги заболевания, откуда затем инфекция распространялась на периферию. «Реакция на пандемию в форме «бегства» из крупных городов, наблюдавшаяся весной 2020 года в России, заставляет критически отнестись к ставке на стимулирование агломерационных процессов в государственной политике пространственного развития», – говорится в исследовании.

Сейчас в России новое жилье появляется в основном в 15 крупнейших городских агломерациях, а в средних и малых городах строек почти нет из-за оттока населения и низких доходов жителей. Антикризисные меры правительства только увеличат диспропорции в развитии страны, полагают эксперты – к примеру, ипотекой под льготные 6,5% годовых для покупки квартир в новостройках смогут воспользоваться только жители крупных городов с высоким уровнем доходов. Кроме того, все меры поддержки ориентированы на высотное домостроение, совершенно не учитывая запросов самих россиян. Согласно результатам «до-коронавирусного» опроса ВЦИОМ, 66% населения страны хочет жить в частных домах, в кирпичных многоквартирных домах – всего 17%, и панельные многоэтажки и монолитные высотные дома предпочитают лишь 7 и 3% россиян соответственно.

Пандемия только усугубила эту тенденцию: жители крупных городов разъехались по загородным дачам и малым городам в регионах, а мегаполисы стали ассоциироваться с высоким риском заражения из-за высокой плотности населения. Так, по данным оператора связи МТС, с 25 марта по 8 апреля из Москвы выехало более 15% его абонентов. Исследование «Авито», в свою очередь, говорит о том, что в этот период подскочил спрос на аренду и покупку дач и загородных домов: так, запрос на аренду коттеджей и таунхаусов вырос на 213,3 и 171,3% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а интерес к земле для ИЖС увеличился на 12,3%.

При этом, учитывая, что 68% компаний намерены и после эпидемии оставить часть работников на удаленном режиме, гражданам потребуется большее пространство для нормальной жизнедеятельности, чем может предложить малогабаритная городская квартира.

С учетом всех этих факторов, правительству РФ стоит пересмотреть стратегию, принятую задолго до вспышки пандемии, уверены эксперты РАНХиГС. Помимо упора на индивидуальное домостроение, в новом документе стоит предусмотреть бесплатную раздачу земли для строительства частных домов в территориях, где наблюдается демографический спад, ограничить строительство жилья в городах по высотности зданий, а также распространить на всю страну программу реновации жилья.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.07.20

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