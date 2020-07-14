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Вторник, 14 июля 2020, 13:56 мск

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Жириновский открестился от организации акций протеста в Хабаровске

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг причастность своей партии к организации акций протеста в Хабаровске, жители которого вышли на акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. При этом политик заявил, что либерал-демократы вводят новое приветствие в связи с арестом своего однопартийца.

«У каждой партии есть устав, не у всех есть свой флаг и знамя, практически только в ЛДПР, – заявил Жириновский во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы. – А теперь мы вводим как обязательный атрибут приветствие членов ЛДПР, учитывая ситуацию в Хабаровске мы решили это слово взять как девиз: «Хабаровск!» Это будет стимулировать, мобилизовать и объединять всех членов партии по всей стране».

Вместе с тем, как заверил лидер ЛДПР, в минувшую субботу, 11 июля, жители Хабаровска вышли на уличные акции протеста «сами, без всякой команды». «Когда мы будем проводить [акции протеста], ЛДПР, мы обязательно получим разрешение на санкционированный митинг», – пообещал он.

«Для ЛДПР теперь праздник 11 июля, когда Хабаровск вышел на мирную демонстрацию, показал силу сплочения и солидарности граждан России, за то чтобы их не нагибали, наручники не надевали и учитывали их мнение», – заключил Жириновский.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Жириновский Владимир

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