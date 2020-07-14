Зюганов: в Хабаровске народ протестовал против произвола властей

Массовые протестные выступления в Хабаровске говорят о недовольстве населения политикой властей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня в Госдуме.

«Когда говорят 30 тысяч вышли, это мало… Это не просто много, это протест граждан против произвола прежде всего властей, – подчеркнул политик. – Никто не пытается оправдать проворовавшихся глав, в последние 10 лет 13 глав регионов попали под следствие, а многие из них сидят. Но надо проводить такую кадровую политику и социально-экономическую, которая бы не позволяла сажать в руководящее кресла вчерашних преступников, воров и бездельников».

Как считает Зюганов, политика федерального центра по дальневосточной территории провалена, при этом регион давно облюбовал криминалитет. «Если посмотреть по Дальнему Востоку, там главные промыслы были рыба, крабы, лес и металлолом. Почти весь воровской и бандитский бизнес, – подчеркнул лидер КПРФ. – Если посмотрите, сколько там перестреляли людей, когда был передел этого рынка, вам станет страшно».

Политик также отметил, что в свое время объехал весь дальневосточный регион, поэтому знаком с ситуацией на этой территории. «[Валентин] Цветков пришел губернатором в Магадан, когда он прижал водочную мафию, рыбную и золотую, я сказал: или ты утроишь охрану, или тебе не жить. Его застрелили на главной улице в Москве», – напомнил Зюганов обстоятельства убийства Цветкова в 2002 году на Новом Арбате.

Лидер КПРФ обратился к администрации президента с призывом «собраться и разобраться» в ситуации на Дальнем Востоке. «Причины этого в том курсе, который вы проводите», – заключил лидер КПРФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.07.20

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