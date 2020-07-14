Стоимость российского газа в Европе упала почти на 100 долларов

В первом квартале 2020 года средняя стоимость поставляемого «Газпромом» газа в страны Европы упала более чем на треть – с $259,1 до $162,1 за тысячу кубометров по сравнению с прошлогодним периодом. Об этом говорится в докладе, опубликованной на сайте компании.

«Газпром» объяснил такую ситуацию теплой погодой и объявленной пандемией коронавируса, что привело к резкому падению спроса на «голубое топливо».

В первом квартале 2020 года чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны, кроме стран бывшего СССР, сократилась на 45% – почти до 459,5 млрд рублей против 837,4 млрд годом ранее.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.07.20

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