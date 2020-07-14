«Такое ощущение, что вы с Луны свалились»: в Совете Федерации «разгромили» работу ФАС

Работу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России подвергли резкой критике на заседании в Совете Федерации за круглым столом, посвященном мерам по созданию благоприятной конкурентной среды и защите предпринимательства в современных экономических условиях. Возмущение сенаторов и профильных ассоциаций вызвали предложения ведомства перевести на аукционный порядок не только сферу вылова краба, но и всю рыбную отрасль. Такие инициативы содержатся в разработанном ФАС проекте национального плана развития конкуренции.

Выслушивать претензии пришлось заместителю руководителя ФАС Сергею Пузыревскому, которого не спасло даже напоминание о профессиональном празднике: 14 июля в РФ отмечается день работников антимонопольных органов. В своем докладе чиновник сообщил, что 51% респондентов, опрошенных аналитическим центром правительства РФ, отметили высокую развитость конкуренции в России, и это заявление вызвало возмущение сенаторов.

«Я вот слушаю вас, и такое ощущение, что вы с Луны свалились. Как будто вы на Земле не живете, антимонопольная служба, а мы все тут живем. Вы приедете в Приморский край, в Магадан, на Камчатку, а Сахалин, и назовите цифру, что у вас там конкуренция по бизнесу 51%, – заявила сенатор от Приморского края Людмила Талабаева. – Нас там разрывают. А вас вообще разорвут. Я не знаю, куда вы ездите!»

Талабаева напомнила: во время обсуждения очень резонансного закона о крабовых квотах обе палаты парламента постановили, что в рыболовной отрасли ничего меняться не должно. «Патрушев стоял у нас на трибуне, ему Валентина Ивановна [Матвиенко, спикер СовФеда] задала вопрос – он ответил, что на крабе все заканчивается. У нас что, Валентина Ивановна врет? Патрушев у нас врет? У нас все врут, одна ФАС работает!», – возмущенно сказала она.

Вместо того, чтобы вмешиваться в принцип раздачи рыбных квот, ФАС следовало бы заняться ценами на топливо, которые регулярно резко дорожают в период полевых работ, посоветовала сенатор. «Я в [рыбной отрасли] 40 лет работаю, и постоянно у нас ФАС. Вы, кроме рыбы, вообще ничего не видите, что ли?» – поинтересовался она.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев со своей стороны обратил внимание, что проект национального плана развития конкуренции прямо противоречит постановлению Совета Федерации, принятому в 2019 году, о долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса. При этом ФАС не провела необходимые в таких случаях обсуждения в Общественной палате, ограничившись работой собственного Общественного совета. Антимонопольщики не сумели даже связать высокие цены на рыбную продукцию с законодательством в сфере рыболовства и историческим принципом распределения квот, отметил он.

«Для нас остается загадкой, как могут пересечься две параллельные: как реализация аукционов в рыбной отрасли может привести к увеличению доли малых предпринимателей? – заявил Зверев. – По итогам состоявшихся в октябре 2019 года аукционов на право добычи краба количество хозяйствующих субъектов, наделенных правом добычи краба, сократилось с 94 до 56. Мы не очень понимаем, как аукцион, как способ доступа к ресурсу, где побеждают деньги, может повлиять на развитие малых и средних предпринимателей».

Экс-сотрудник ФАС, ныне директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов, в свою очередь, отметил, что антимонопольная политика РФ в принципе не соответствует мировым стандартам. «К сожалению, пошла такая тема, что ФАС должна стать мегарегулятором (…) То количество полномочий, которое имеет ФАС, не имеет аналогов в мире», – подчеркнул он. Закон о защите конкуренции усилиями ФАС превратился в закон о процедуре торгов, констатировал он.

«Где вы видите развитие конкуренции [в сфере вылова краба] вы видите? До ваших аукционов там 70% занимал малый бизнес, вы провели аукционы – и 70% рынка получила компания, связанная с одним известным олигархом, – упрекнул он замглавы ФАС. – Когда вы ввели аукционы в распределение автобусных маршрутов – во многих областных центрах было 43 перевозчика, а осталось два. Вот к чему приводят торги».

Устав отбиваться от критики, Пузыревский пригласил сенаторов принять участие в работе экспертного совета при ФАС. В защиту антимонопольщиков выступил и полпред правительства в Совете Федерации Юрий Федоров, который предложил провести в осеннюю сессию в верхней палате парламента правительственный час с участием главы ФАС РФ Игорем Артемьевым.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.07.20

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