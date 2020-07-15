«Мосгордума становится декоративным органом»: в столичном парламенте новый скандал

Сегодня пленарное заседание Московской городской думы вновь началось со скандала. Представители оппозиции обнаружили, что большая часть внесенных ими инициатив не вошла в проект плана работы парламента на третий квартал, а в сегодняшней повестке дня не оказалось законопроектов об отмене пенсионной реформы и повышении выплат ветеранам труда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о причинах такой странной ситуации задал депутат от КПРФ Евгений Ступин. «В повестку заседания включаются только те вопросы, которые уже входят в план работы Думы», – заявил в ответ парламентарий от «Единой России» Александр Семенников, отметив, что сам план пока не принят.

Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов обратил внимание, что в этом документе не оказалось законопроектов, внесенных фракциями «Яблоко», «Справедливая Россия» и КПРФ. Только «Яблоко» подготовило 8 поправок к федеральному законодательству, КПРФ разработало законопроект об отмене статьи 212.1, по которой за участие в митингах и пикетах россиян отправляют в колонии. «Ваш покорный слуга внес три законопроекта, направленных на совершенствование федерального и городского КоАП», – сообщил Тимонов, пояснив, что речь шла об уменьшении «парковочных» штрафов и пресечении нарушений в экологической сфере. «Почему приоритет отдается награждению почетными грамотами и благодарностями Думы?», – поинтересовался парламентарий, и призвал отклонить такой план, поскольку он не учитывает вопросы, реально волнующие москвичей.

Тимонова поддержали представители КПРФ. Как сообщил глава «красной» фракции Николай Зубрилин, судя по статистике, за последние шесть шесть лет коммунисты внесли в городскую думу 20 законопроектов, 17 из них даже не были рассмотрены. Такое положение дел он назвал «некрасивым».

«Яблочник» Евгений Бунимович подтвердил, что складывается странная ситуация: председатель думской комиссии по организации работы парламента может не поставить в повестку уже внесенный законопроект – и этот документ просто не рассматривается. «Это абсолютно очевидное нарушение равенства депутатов», – констатировал он, пообещав, что его фракция внесет поправки, согласно которым, если председатель комиссии не вносит проекты закона в течение определенного срока, они попадают в повестку автоматически.

При этом в ходе обсуждения представители КПРФ обрушились с резкой критикой в адрес спикера Мосгордумы. «Московская городская дума становится все больше декоративным органом, этаким приложением для поднимания рук», – заявил коммунист Олег Шереметьев, добавив, что и на заседаниях происходят нарушения, в частности, когда спикер столичного парламента Алексей Шапошников единолично решает, ставить вопросы на голосование, или нет.

Коллега по фракции коммунистов Екатерина Енгалычева, в свою очередь, напомнила, как в прямом эфире спикер Мосгордумы допустил нецензурные высказывания – и даже не извинился. Более того, регламентная комиссия не дала оценку такому поведению спикера думы российской столицы.

Их коллега по фракции Евгений Ступин со своей стороны уточнил, что в план работы Мосгордумы на заседании профильной комиссии 13 июля не вошел ни один законопроект КПРФ, и только после устроенного коммунистами скандала два из 19 были включены. «А где еще 17?», – возмущенно спросил Ступин, отметив, что при действующем законодательстве в стране начались политические репрессии после «обнуления стареющего диктатора». «Свободу Платошкину, свободу Фургалу, руки прочь от Грудинина! Свободу всем политическим заключенным!» – призвал Ступин в финале выступления.

Занявший после оппозиционных депутатов трибуну «единоросс» Александр Семенников авторитетно заявил, что все предыдущие выступления не имели никакого отношения к обсуждению первого вопроса повестки – плана работы Мосгордумы на третий квартал.

Однако оппозиция не сдавалась. «Речь о самоличном лишении слова председателем депутатов, на это у него права нет», – заявила Енгалычева. Пожелавшему высказаться после нее депутату Шереметьеву слово дали только после выступления вице-спикера Степана Орлова. «Я хотел просто не голосовать [по вопросу об одобрении плана работы думы], но теперь буду голосовать против», – заявил Шереметьев, назвав происходящее в зале вакханалией. «Я буду голосовать решительно против», – сообщил, в свою очередь, депутат Тимонов.

В итоге план работы Мосгордумы был принят 35 голосами «за», против оказались только двое, воздержались пять парламентариев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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