«Недоверие зашкаливает»: в Мосгордуме раскритиковали главного столичного судью

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова несет личную ответственность за массовые нарушения закона, которые происходят в столичных судах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов, выступая сегодня на заседании столичного парламента.

«Очень хочется надеяться, что Ольга Александровна 28 декабря навсегда покинет кресло председателя Мосгорсуда, и печально, что она оставит за плечами дискредитированную ее 19-летними усилиями судебную систему города Москвы», – сказал Тимонов, подчеркнув, что «недоверие к судебной системе сегодня зашкаливает, и это надо как-то менять».

Парламентарий обратил внимание, что за последние восемь месяцев Второй кассационный суд общей юрисдикции опубликовал уже три частных определения в адрес Егоровой. «В них говорится в целом ряде фундаментальных, системных нарушений законности в деятельности московских судов», – подчеркнул Тимонов. Так, суды отказывают в прекращении уголовного преследования по преступлениям небольшой тяжести за примирением сторон «по потрясающему мотиву»: потому, что имеют право отказать, пояснил он.

Тимонов также рассказал, что присутствовал на судебных заседаниях по делам Константина Котова и депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой, назвав эти процессы судилищами, подрывающими, на его взгляд, основы конституционного строя РФ. «Более мерзкого впечатления у меня не оставалось, пожалуй, ни от какого ранее увиденного зрелища», – заявил депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.07.20

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