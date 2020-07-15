«В зале отсутствует кворум»: Мосгордуме указали на открытую дверь

В Мосгордуме через три с половиной часа после начала заседания в зале не осталось достаточного количества депутатов для кворума. Об этом вице-спикеру столичного парламента Степану Орлову, который в тот момент вел заседание, сообщил депутат от КПРФ Павел Тарасов. В ответ прозвучало заявление, что парламентарии могут ходить во время заседания куда и сколько угодно.

«У нас в зале отсутствует кворум. В связи с этим предлагается, наверное, перерыв объявить, чтобы коллеги вернулись в зал. Мы неправомочны работать в таком составе», – заметил Тарасов.

«Регистрация проводится в начале заседания, на начало заседания кворум был, – авторитетно заявил Орлов. – Я не имею права подсчитывать депутатов в зале. Право депутатов ходить по своему усмотрению. Это относится и к вашим коллегам, и к депутатам из других фракций».

Судя по видеотрансляции с заседания Мосгордумы, первые ряда зала, действительно, на тот момент были полностью пустыми. Инцидент произошел во время обсуждения отчета о работе уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.

Стоит отметить, что ранее сегодня об отсутствии кворума на заседании нижней палаты парламента заявил также депутат Госдумы Сергей Иванов. Замещавший на тот момент председателя думы вице-спикер Александр Жуков также не стал реагировать на это сообщение.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.07.20

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