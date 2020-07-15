«Миллиардеры получают квартиры!» Спикер Мосгордумы снова оказался в центре скандала

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников на сегодняшнем заседании отказался комментировать информацию о квартире в Москве, которая, судя по данным СМИ, могла быть подарена ему мэрией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о недвижимости задала депутат столичного парламента от КПРФ Екатерина Енгалычева, отметив, что материал об этом вышел на портале «Открытых медиа».

Енгалычева напомнила, что вопрос о декларации Шапошникова до сих пор открыт. «Особенно интересно, что этот владелец акций, которые были проданы за 2 млрд рублей, получил от города квартиру – как, наверное, очень нуждающийся, – заявила депутат с думской трибуны. – Сколько людей стоят десятилетиями, живут в тесных коммуналках и не могут дождаться очереди, а миллиардеры получают квартиры».

«Я прошу сообщить адрес квартиры, которая мне подарена городом, хочу туда переехать, – холодно процедил Шапошников. – Просьба с трибуны Мосгордумы не врать».

Через два часа Енгалычева, вновь взяв слово, заявила, что получила адрес квартиры. «Со мной связались журналисты «Открытых медиа», подсказали адрес: Константина Федина, дом 2. Оформлена она 16 сентября 2004 года. Ну, номер квартиры, я думаю, Алексей Валерьевич сам прекрасно знает», – сообщила депутат с улыбкой.

Парламентарий также отметила, что журналисты передали через нее просьбу Шапошникову ответить на вопросы об это квартире, потому что «Алексей Валерьевич уклонился от вопросов, а они очень интересные». «Если возможно, свяжитесь, пожалуйста, с ними», – обратилась Енгалычева к спикеру Мосгордумы.

«Я все-таки вас попрошу представить доказательства, что данная квартира мне подарена городом, это было ваше заявление с трибуны, – ответил Шапошников. – Пожалуйста, представьте доказательства, что именно эта квартира по адресу Константина Федина подарена мне городом».

В материале «Открытых медиа» говорилось, что квартиры от городских властей были предоставлены самому Алексею Шапошникову и его младшей сестре в середине нулевых годов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.07.20

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