Махинации на 67 млн: топ-менеджер «Почты России» отправлен под домашний арест

В Москве по уголовноему делу о махинациях на 67 млн рублейотправлен под домашний арест заместитель директора «Почта России» Сергей Емельченков. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, с февраля по октябрь 2018 года обвиняемый в нарушение порядка о согласовании крупных сделок подписал дополнительное соглашение к государственному контракту. При этом в документе десятикратно была занижена сумма штрафа за ненадлежащее исполнение договора.

Как считает следствие, в результате незаконных действий топ-менеджера ФГУП «Почтой России» подрядным организациям необоснованно произведены выплаты более чем на 67 млн рублей. В ведомстве уточнили, что причастность фигуранта к преступлению подтверждается показаниями свидетелей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как уточняет «Коммерсантъ», речь идет о дополнительном соглашении к контракту по технической поддержке и обслуживанию программно-аппаратных комплексов, включая контрольно-кассовую технику «Почты России». По словам адвоката Емельченкова Бориса Федосимова, начале 2018 года, для фирм-поставщиков «Почты России» резко возросли штрафные санкции за несоблюдение или нарушение условий договоров.

«Самое странное в этой истории, что следствие считает, что из-за изменения методики штрафных санкций необоснованно возросла стоимость самих контрактов и сделано это было господином Емельченковым якобы из корыстного мотива – для получения бонусов по итогам года, что, конечно же, не соответствует истине», – отметил юрист.

Как сообщается, топ-менеджер не признает вину.

Москва, Мария Вяткина

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