Счетная палата: Россия рискует получить новые долгострои и увеличить армию обманутых дольщиков

В России есть риск роста количества долгостроев, и как следствие – обманутых дольщиков. К таким выводам, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришла Счетная палата, которая проверила ситуацию в сфере долевого строительства. При этом из-за плохого финансирования программ помощи обманутым соинвесторам количество их в ближайшие годы очевидно, серьезно не сократится.

Как заявила на коллегии ведомства аудитор Светлана Орлова, к марту этого года в Едином реестре проблемных объектов числилось более трех тысяч домов и свыше тысячи застройщиков в 76 регионах. Больше всего проблемных объектов – в Московской области (755 домов или 24,7 %), в Краснодарском крае – 261 дом (8,5 %), в Ленинградской области – 226 домов (7,4 %), в Нижегородской – 190 домов (6,2 %). «С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», – заявила Орлова.

По ее оценке, ситуацию осложняет отсутствие точной информации о количестве пострадавших участников долевого строительства. На июль прошлого года в соответствующем реестре числилось порядка 48 тысяч человек, однако из-за изменений в федеральном законодательстве с середины 2019 года регионы перестали вести эти списки. Счетная палата по данным из разных источников оценивает число обманутых дольщиков в 180 – 200 тысяч человек.

Как считает Счетная палата, программу помощи дольщикам, которая подразумевает доведение проблемных домов до сдачи в эксплуатацию, тормозит отсутствие финансирования. В Фонде защиты прав дольщиков на 1 января 2020 года была информация о 3 137 жилых домах, которые требовалось достроить. На это требуется 686 млрд рублей. В ДОМ.РФ уверены, что средств нужно больше – порядка 722 млрд рублей только из федерального бюджета. «При этом законом о бюджете Фонду в 2020 году предусмотрено только 3 млрд рублей, а в 2021-2022 годах бюджетные ассигнования вообще не запланированы», – подчеркивают аудиторы.

При этом в Счетной палате особо отметили, что незавершение строительства в ранее обещанные сроки несет риски роста социальной напряженности в субъектах РФ. Между тем, при тотальной нехватке финансирования Фонд защиты прав дольщиков не может освоить даже половину тех средств, которые уже выделены. Так, в 2018 году из предусмотренных 8 млрд рублей он использовал только 43,5 млн рублей (0,54%), в 2019 году – 8,11 млрд рублей из 43,56 млрд рублей (18,6%).

В целом с 2017 по 2019 год в Фонд поступило 102 833,3 млн рублей, использовано было лишь 17 044,5 млн рублей, или 16,6 %. Более 41 млрд рублей Фонд разместил в несколько активов, причем 2,6 млрд ушли на счет компенсационного фонда АО «Банк ДОМ.РФ» под 0 % годовых.

В Счетной палате обвинили Минстрой в крайне низком качестве бюджетного планирования: средства выделялись без проведения всех необходимых расчетов и данных о состоянии проблемных объектов. В то же время уровень зарплат у самих сотрудников Фонда зашкаливал: он многократно превышали средние по России и даже по Москве.

«Результаты деятельности Фонда как института развития можно охарактеризовать как «весьма скромные, – заявила Орлова. – Так, за три года его работы (с 2017 по 2019 годы) завершено строительство чуть более 3 тысяч жилых помещений, а компенсации выплачены немногим более 1 300 обманутым дольщикам».

По данным Счетной палаты, на январь этого года долевое строительство жилья ведется в 80 из 85 субъектов РФ. Полностью отсутствует такие проекты в Карачаево-Черкесии, Тыве, на Чукотке, в Магаданской области и Еврейской автономной области.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.07.20

В России снова выросло число новых заражений коронавирусом и смертей от него. / На российском судне в Южной Корее произошла вспышка коронавируса. / Махинации на 67 млн: топ-менеджер «Почты России» отправлен под домашний арест. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»