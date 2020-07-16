Коронавирус вернул миллиардера Керимова в первую десятку российского Forbes

Состояние российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и его семьи за время объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса выросло почти вдвое – с $10 млрд до $18,5 млрд. В марте миллиардер занимал 13 место в рейтинге Forbes, а на этой неделе оказался уже на 7 строчке. При этом в последний раз в топ-10 он входил в 2008 году.

Как пишет Forbes, Керимов показал лучший результат за четыре месяца из всех российских миллиардеров. Состояние сенатора выросло, благодаря взлету стоимости акций его золотодобывающей компании «Полюс». Семье Керимова принадлежит 78,6% в крупнейшем в России производителе золота. 15 марта одна акция «Полюса» торговалась на уровне 3 206 рублей за штуку, при том, что в марте стоила лишь 8384 рубля. Аналитики считают, что с учетом роста мировых цен на золото акции компании оценены справедливо.

Пандемия принесла дополнительную прибыль и другим участникам российского списка Forbes. Так, основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон за последние месяцы увеличил свое состояние на $5,2 млрд, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко – на $4,8 млрд, владелец «Лукойла» Вагит Алекперов – на $4,3 млрд, глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов – на $2,3 млрд, член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко – на $2,1 млрд, основной акционер USM Holdings Алишер Усманов – на $2 млрд, совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман – на $1,7 млрд, владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг – на $1 млрд, основной владелец инвесткомпании Millhouse Роман Абрамович – на $0,8 млрд.

Между тем среди российских миллиардеров и те, чье состояние уменьшилось. Так, самый богатый россиянин, совладелец «Норникеля» Владимир Потанин с 4 июня, согласно данным Forbes Real Time, потерял $3,6 млрд, и его активы сейчас оцениваются в $23,1 млрд. Сокращение состояния Потанина произошло на фоне громких экологических скандалов вокруг предприятий группы «Норникеля». Самый громкий – разлив около 21 000 тонн дизтоплива на ТЭЦ-3 НТЭК в Норильске.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.07.20

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