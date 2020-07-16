В Москве женщина умерла после липосакции: возбуждено уголовное дело

В Москве 35-летняя женщина скончалась после проведения пластической операции. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло 15 июля в частной клинике на улице Асеева. После операции самочувствие одной из пациенток учреждения ухудшилось. Ее попытались реанимировать, однако она скончалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Предполагается, что в рамках расследования будут допрошены руководство и сотрудники частной клиники.

Как уточняет «РенТВ», погибшей делали липосакцию. Операции длилась четыре часа, когда женщину стали выводить из наркоза, у нее началась фибрилляция (разрозненное сокращение волокон сердечной мышцы).

Напомним, липосакция – косметическая или бариатрическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.07.20

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