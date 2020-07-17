Не смогли: «коронавирусная» господдержка малого и среднего бизнеса осталась под вопросом

Малые и средние предприятия (МСП) не смогли в полной мере воспользоваться антикризисными мерами государственной поддержки, в мае учредители приняли решения о закрытии 65 тысяч таких компаний – при этом новых субъектов МСП зарегистрировано лишь 40 тысяч. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщили участники заседания президиума Совета законодателей, которое проходит в Государственной думе и Совете Федерации в режиме видеоконференции.

Как отметил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, восемь из десяти опрошенных контрагентов сообщили, что не вошли в список пострадавших от кризиса или системообразующих предприятий. 58% компаний не попадают под мораторий, а о реальном получении мер поддержки сообщили лишь около трети субъектов МСП. Отсрочку по уплате платежей по кредитным договорам на шесть месяцев без процентов смогли получить 32% компаний, субсидии по оплате труда работников из расчета МРОТ на работника – 30%.

Сенатор также обратил внимание, что в числе самых распространенных проблем бизнеса – компании не относятся к пострадавшим отраслям по ОКВЭД, у многих возникли сложности с оформлением помощи из-за административных барьеров, а банки слишком часто выдают отказ в кредитовании.

Список пострадавших субъектов МСП надо или расширять, или принципиально изменить критерии оказания господдержки, подчеркнул Кутепов.

Между тем, в министерстве экономического развития РФ пока не видят резкого закрытия малых и средних компаний. Как заявила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, в мае этого года прекратили деятельность 65 тысяч юрлиц, в январе был зафиксирован уход 71 тысячи. При этом в прошлом году в январе закрылось 73 тысячи, в мае – 54 тысячи фирм.

В министерстве полагают, что кризис будет иметь отложенные последствия, и массовое закрытие компаний может быть начаться в третьем-четвертом квартале 2020 года. «На цифрах видим, пока динамики отрицательной нет, – заявила Илюшникова. – Однако очевидным является падение числа вновь зарегистрированных субъектов МСП».

Так, в мае 2019 года новых малых и средних компаний появилось почти 72 тысячи, а в мае этого года – всего 40 тысяч. «Этот показатель показывает, что конечно, текущая ситуация и кризисные явления не могли не отразиться на состоянии субъектов МСП», – признала замминистра.

Совокупный объем мер поддержки субъектов МСП на данный момент составляет 1 трлн 670 млрд рублей, эта сумма включает и ожидания минфина РФ от списания кредитов в 2021 году. Достаточность уже принятых мер пока оценить сложно, поскольку кризисные явления еще не завершились, признал, в свою очередь, замминистра финансов РФ Тимур Максимов. Тем не менее, по его словам, уже принятые решения позволили избежать худшего сценария.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.07.20

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