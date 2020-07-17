В Москве за взятку задержан замначальника отдела института Росстандарта

В Москве за крупную взятку задержан заместитель начальника отдела федерального института метрологической службы (ФГУП «ВНИИМС»). Вторым фигурантом дела выступает представитель иностранной компании, который пытался за деньги получить сертификаты на приборы, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, сотрудник представительства иностранной компании несколько раз получал отрицательные заключения ФГУП «ВНИИМС» на два измерительных прибора, из-за чего не мог получить на них сертификаты соответствия. После этого он передал 200 тысяч рублей работнику института за положительное заключение – хотя отмеченные недостатки приборов исправлены не были.

В результате задержаны были оба. Сотруднику института предъявили обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а представителю иностранной компании – по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

В четверг, 16 июля, в рамках дела прошло 15 обысков в домах, квартирах и кабинетах участников инцидента. Следователи изъяли договоры, компьютеры, сотовые телефоны и финансовые документы. В суд уже направлено ходатайство об аресте обвиняемых.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», соучредителем института выступает Федеральное агентства оп техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.07.20

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