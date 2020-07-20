В Москве автобус врезался в остановку: есть погибший и пострадавшие

В Москве автобус врезался в остановку общественного транспорта, пострадали три человека. Кроме того, сообщается об одной погибшей. За рулем автобуса была водитель-девушка, которая проходила предрейсовый осмотр. Проверку случившегося начали в ГУП «Мосгортранс».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ГУ МВД по Москве, инцидент произошел на юго-востоке столицы напротив дома №15 на Ставропольской улице. Пострадали трое, все они доставлены в медицинское учреждение. В полиции сообщение о ДТП получили в 7:45 утра. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В департаменте транспорта города Москвы сообщили об одном погибшем. «В настоящее время ГУП «Мосгортранс» производит разбор произошедшего. Обстоятельства выясняются. Предварительно один погибший», – говорится в сообщении в телеграм-канале.

Глава департамента Максим Ликсутов уточнил, что водитель автобуса не справилась с управлением, при этом перед выходом на рейс она прошла все медицинское проверки. «Будет проведена внутренняя проверка. Семье погибшей правительство Москвы окажет материальную помощь», – пообещали в департаменте.

Личность погибшей в сообщении не уточняется. «Интерфакс» со ссылкой на источник отмечает, что водитель превысила скорость и не смогла удержать автобус на дороге.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.07.20

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