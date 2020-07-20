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Понедельник, 20 июля 2020, 13:15 мск

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В Москве жестоко убили доцента кафедры ВГИК Иду Шур

В Москве убита доцент Всероссийского института кинематографии Ида Шур. Тело женщины со множественными колото-резаными ранениями нашли в квартире дома по Кутузовскому проспекту. Шур было 90 лет.

Об убийстве пожилой женщины сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве. «В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, причастного к его совершению», – говорится на сайте столичного главка СКР. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник уточняет, что жертвой жестокого убийства стала Ида Шур. Тело убитой помогла найти ее подруга: по данным «МК», женщина двое суток не могла дозвониться до Шур, и в итоге вызвала к ней полицию.

На сайте ВГИК сообщается, что Ирина Борисовна Шур является доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры. Она преподавала во ВГИКе с 1958 года, автор музыкально – образовательных передач на радио и телевидении, учебных пособий «Лад и тональность», «Мелодия» и «Музыкальная культура Древней Руси» (1997), ряда теоретических статей, а также нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства. Награждена значком «Отличник кинематографии» и «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.07.20

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