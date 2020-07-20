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Понедельник, 20 июля 2020, 13:48 мск

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Официальный уровень безработицы в Москве вырос в 6,5 раз

В Москве из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, уровень безработицы вырос почти в 6,5 раз. Сейчас этот показатель составляет 2,72%. Мэрия столицы при этом отчиталась о снижении числа обращений за пособиями по потере работы.

Сейчас уровень официальной безработицы в столице составляет 2,72%, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что в апреле в центр занятости ежедневно поступало более 10 тысяч заявок, однако сейчас поток снизился до 1200-1500 в день. Это дало основания заявить о снижении количества обращений за пособиями почти на 90%. Анастасия Ракова связала это с оживлением рынка труда вследствие снятия ограничений и возвращением компаний к работе.

При этом, по данным на 25 мая, уровень безработицы составлял 1,7%, сообщал тогда вице-мэр Москвы Владимир Ефимов в интервью РИА «Новости». Такой резкий рост чиновник связывал с тем, что выплата по безработице была повышена до 19 500 рублей, и на бирже решили зарегистрироваться даже те, кто давно не имел официальной работы, однако не считал необходимым вставать на учет.

Уровень зарегистрированной безработицы до необъявленной эпидемии составлял 0,43% от экономически активного населения, напоминает «Интерфакс». Сейчас безработными признано 196 тысяч москвичей, при этом более 25 тысяч человек, потерявших работу, уже трудоустроились и снялись с учета. Центр занятости населения сегодня предлагает порядка 72 тысяч вакансий.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.07.20

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