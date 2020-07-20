Это бунт: москвичи начали сбор подписей за отставку вице-мэра Максима Ликсутова

В Москве сегодня начинается сбор подписей за отставку вице-мэра столицы, руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова. Сообщение об этом появилось в сообществе «Синие ведерки» и на странице депутата Тверского муниципального округа Кетеван Хараидзе в «Фейсбуке». Пользователи уже провели аналогию с голосованием по поправке к Конституции и предложили продлить сбор подписей на неделю.

«В Тверском районе объявляется прием москвичей, желающих поставить подпись под требованием отправить в отставку Ликсутова, – говорится в паблике автомобилистов «Синие ведерки». – Сбор подписей, безотносительно района вашего проживания, состоится в понедельник, 20.07 2020 г. с 17.30 до 19.30 по адресу г. Москва, Цветной бульвар, д. 21, стр. 9».

Запись набрала более 150 репостов. «Надо ехать, не пожалеть времени, так как жить больше так нельзя», «Отлично», «Почему только в понедельник? Надо как за поправки – неделю + кто не может, удаленно!» – пишут москвичи. Горожане рассказывают, что во время работы Ликсутова в Москве очень серьезно подорожали парковки, на дорогах появилась «идиотская разметка во многих местах», а водителей фактически вынуждают совершать нарушения и платить огромные штрафы.

«Самый главный ужас, что теперь нет никакой логики в дорожном движении, – считает Диана З. – Сейчас непонятно, где с какой скоростью можно ехать, единые правила больше не действуют, тут знак 60, через 100 метров 80, еще 500 метров 70, еще 300 – 40. Тоже самое про парковки. Если раньше мы просто знали, что нельзя парковаться в определенных местах, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, мосты, тоннели, если дорога уже определенного размера и т.д, то сейчас как бригаде с ведром краски в голову придёт. Причём красят одни, знаки ставят другие, и часто они между собой никак не контактируют. Зачем аварийные треугольники заставили по краям малыми и не очень архитектурными формами? Куда деваться сломанным машинам? Ведь теперь их даже некуда оттолкать. Обочины в городе теперь вообще не предусмотрены. Если человеку вдруг станет плохо, он не может остановиться в правом ряду, там А полоса. Навтыкали везде леса знаков, от них уже голова кругом. Кругом ребусы от дептранса».

Сама депутат Кетеван Хараидзе в блоге на сайте «Эхо Москвы» уточнила, что все началось с решения департамента транспорта под руководством Максима Ликсутова обустроить велодорожку на Лесной улице, которая и так была сужена. Жителей улицы и Тверского района, по словам народной избранницы, чиновники Ликсутова не опросили, а вместо изучения общественного мнения и обоснования необходимости сужения проезжей части сослались на мнение неких «москвичей». Однако в Сети петиция против велодорожки набрала полторы тысячи подписей, а петиция за ее сооружение – менее 200, пишет Хараидзе.

«Протест уже перекинулся на соседние от Тверского районы. И начинает перерастать из требования «Убрать велодорожки с Лесной улицы» в требование: «Убрать Ликсутова с должности». Так всегда и бывает. Маленькая капля переполняет сосуд. И этой каплей стала Лесная улица», – подчеркнула депутат.

«Неумение и нежелание работать в интересах москвичей, решать задуманное не ломая их через колено, по итогам уже почти 10-летий работы Ликсутова вывело Москву к лидирующему месту в мировых рейтингах по заторам и пробкам, – отметила она. – А именно последние являются источником выхлопных газов. Ну мы же сужаем и искривляем улицы, чтобы «успокоить», а вообще-то парализовать трафик».

Стоит отметить, что москвичи регулярно выдвигают претензии к департаменту транспорта столицы и его руководителю Максиму Ликсутову. Как правило, горожане недовольны ростом стоимости парковки, огромными штрафами, отсутствием бесплатных парковочных мест около больниц и объектов соцкультбыта, повсеместным сужением проезжей части ради расширения тротуаров, автомобильными пробками и стремлением департамента популяризовать велосипеды и самокаты ради отказа горожан от пользования автомобилями. При этом сами чиновники продолжают пользоваться служебными машинами.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.07.20

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