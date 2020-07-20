«Мы констатируем»: в России образовался очередной дефицит

Счетная палата предложила минстрою РФ выяснить, сколько жилых домов в России обладают плохой сейсмоустойчивостью. По предварительной информации, речь идет как минимум о 12 747 домах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил директор департамента аудита ЖКХ Счетной палаты Михаил Ковалевич на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Кроме того, обеим палатам парламента ведомство посоветовало подумать о дополнительных средствах в федеральном бюджете на строительство жилья для детей-сирот.

Проверку ситуации с сейсмоустойчивостью инфраструктуры и жилых домов в стране Счетная палата провела еще в 2019 году. По ее результатам правительство РФ и минстрой приступили к подсчету жилых домов, «которые имеют дефицит сейсмоусиления», рассказал аудитор. Согласно предварительным результатам обследования, проведенного Минстроем, речь идет о 12 747 домах.

«Это предварительные данные. Мы предлагаем Минстрою продолжить этот мониторинг, выйти на эти данные в разрезе всех субъектов РФ, которые имеют тот или иной класс сейсмоопасности, и уже по результатам, которые Минстрой получит, приступить к анализу финансового дефицита, который требуется для ликвидации этой проблемы», – заявил он.

Застряла на месте и ситуация с обеспечением жильем инвалидов. «Мы констатируем, что по состоянию на 1 января этого года из 42 тысяч наших граждан, которые встали на соответствующий учет до 1 января 2005 года, вопрос с их обеспечением не решен в течение 15 лет, – заявил Ковалевич. – Ежегодно мы на эту категорию предусматриваем два млрд рублей. Потребность – 37 млрд». При таких темпах на решение проблемы понадобится 20 лет.

«У нас есть еще категория инвалидов, которые встали на учет после 1 января 2005 года, – указал он. – Это 64 тысячи человек, и эта очередь не двигается». Обнародовать полные результаты проверки в этой сфере Счетная палата намерена до конца июля.

При этом Ковалевич констатировал, что несмотря на соответствующее поручение премьер-министра Дмитрия Медведева в декабре прошлого года, финансирование строительства жилья для детей-сирот так и не увеличено, а «Минстрою функционал не передан». Законодателям стоит учесть это при рассмотрении бюджета на следующий год – тем более, что дополнительные средства уже были одобрены правительством, считают в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Галина Хованская назвала ситуацию с обеспечением сирот жильем «вторым позором страны» после аварийного жилья.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.07.20

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