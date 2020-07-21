Пресс-служба «Конкорда» подтвердила перевод 1 миллиона рублей Навальному от Пригожина

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин перечислил политику Алексею Навальному 1 миллион рублей в качестве пожертвования попавшему в сложную финансовую ситуацию блогеру.

Навальный объявил о закрытии «Фонда борьба с коррупцией» в связи с нехваткой денежных средств. Поводом для ликвидации организации оппозиционер называет иск комбината «Московский школьник», по которому Арбитражный суд обязал Навального, ФБК и юриста фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей.

Узнав о решении основателя ФБК прекратить деятельность фонда из-за возникших финансовых трудностей, Пригожин, несмотря на заграничную командировку, поручил перевести Навальному 1 миллион рублей в качестве материальной помощи. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Поручение бизнесмена незамедлительно было исполнено, и сумма уже поступила на счет созданной Навальным некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан».

Ранее директор ФБК Иван Жданов заявлял «Открытым медиа», что денег от Евгения Пригожина не поступало, однако его утверждение не соответствует действительности. Таким образом, попавший в беду оппозиционер получил от бизнесмена пожертвование, которое может помочь ему справиться с возникшими финансовыми сложностями.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.07.20

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