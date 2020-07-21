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Вторник, 21 июля 2020, 16:49 мск

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В Москве задержан сексуальный маньяк

В Москве задержан мужчина 1991 года рождения по подозрению в ряде преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступник действовал на территории района Южное Бутово.

По данным ведомства, в период с 3 июля 2020 года на территории района мужчина, преимущественно выбирая вечернее время, нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. В правоохранительные органы за указанный период обратились семь пострадавших, которые описали одинаковые приметы нападавшего.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых уже трое потерпевших опознали нападавшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Москва, Светлана Антонова

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