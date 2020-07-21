Счетная палата придет с проверкой в Центробанк и УК Фонда консолидации банковского сектора

Счетная палата проверит работу ЦБ РФ по оздоровлению банков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее поручение ведомству приняла сегодня Государственная дума.

Согласно постановлению нижней палаты парламента, «проверка реализации Центральным банком Российской Федерации с участием общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций с использованием в том числе денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора» пройдет с декабря 2020 года по сентябрь 2021-го.

Аудиторы должны будут изучить работу ЦБ РФ и ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» за 2017, 2018, 2019 и истекший период 2020 года.

С просьбой принять соответствующее постановление в Госдуму в начале июня обратился глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.07.20

Госдума одобрила «гибридную занятость». / В Москве задержан сексуальный маньяк. / «Иное означало бы нарушение Конституции»: Госдума приняла поправки в закон об экстремизме. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»