Жестокое убийство таксиста в Подмосковье: подозреваемый арестован

В Подмосковье раскрыто жестокое убийство таксиста, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено в конце июня. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, обвинения в разбойном нападении и убийстве (п.п. «б,в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105, ч.1 ст. 222 УК РФ) предъявлены 37-летнему жителю российской столицы.

По предварительным данным, 26 июня обвиняемый, находясь на автодороге в деревне Семенково Одинцовского городского округа, с целью завладения автомобилем надел на водителя такси наручники и произвел в него выстрелы из огнестрельного оружия. В результате ранений грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного преступления обвиняемый скрылся на машине погибшего.

По «горячим следам» установить личность и задержать злоумышленника не удалось, так как преступление совершено в условиях неочевидности. Тем не менее, личность преступника была установлена. Обвиняемый отказался от дачи показаний сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве уточнили, что к настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области допрошен ряд свидетелей, проведен осмотр места происшествия. При непосредственном участии криминалистов назначены судебно-медицинская, криминалистическая, молекулярно-генетическая, компьютерно-техническая, дактилоскопическая и баллистическая экспертизы, проведены обыски по месту жительства обвиняемого.

Москва, Светлана Антонова

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