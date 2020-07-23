«Его надо было давно выгнать»: соцсети отреагировали на увольнение главы департамента образования Москвы

В столичном департаменте образования сменился руководитель. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении Исаака Калины, который возглавлял городскую сферу образования с 2010 года. Соцсети отреагировали на эту новость десятками негативных комментариев.

«Сегодня подписал распоряжение об увольнении Калины Исаака Иосифовича с должности руководителя департамента образования города по его собственному желанию. Будет продолжать работу в должности моего советника, – сообщил Собянин на своей странице «ВКонтакте» вечером 22 июня. – За неполные десять лет во многом благодаря работе Исаака Иосифовича московское школьное образование стало одним из лучших в мире. Качественное образование стало более доступным для большинства московских мальчишек и девчонок».

Руководителем департамента образования мэр столицы назначил Александра Молоткова, который ранее занимал должность заместителя руководителя этого ведомства. «Назначить Молоткова Александра Борисовича на должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы с 23 июля 2020 года на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы», – говорится в указе.

Публикация Собянина «ВКонтакте» о кадровых перестановках собрала более ста комментариев. Многие пользователи скептически восприняли заявление мэра Москвы о том, что столичные образование стало одним из лучших в мире, «во многом благодаря работе» Калины. «Большинству школьников репетиторы помогают, а не система образования», «судя по отзывам учителей и по общению с молодежью в соцсетях, его надо было давно выгнать, а не переводить», «Лучшее образование наверное все-таки там, куда вы, чиновники, отправляете учиться своих детей», пишут москвичи.

С приходом в должность Исаака Калины в столице «началась безумная кампания по оптимизации школ», которая негативно повлияла на качество образования и психологический климат в школах, считают подписчики мэра.

Москва, Татьяна Дорофеева

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