Комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру на должность заместителя председателя Верховного суда

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал назначить на должность заместителя председателя Верховного суда Ирину Подносову, которую СМИ называют однокурсницей президента РФ Владимира Путина.

Как сообщил глава комитета Андрей Клишас, у Подносовой стаж в должности судьи составляет 30 лет, и в настоящее время она является председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции Санкт-Петербурга.

«У вас очень большой опыт, но когда мы документы рассматривали, увидели, что у вас все-таки другая была специализация, другие категории дел», – обратился Клишас к Подносовой.

«Принципиальной разности не вижу в работе арбитражных судов общей юрисдикции, за 30-летний опыт работы рассматривала дела всех категорий, этом числе и гражданские», – ответила она.

Вопрос к кандидату появился только у сенатора Людмилы Нарусовой, которая поинтересовалась, как Ирина Подносова расценивает «сам факт ликвидации Арбитражного суда и вхождение его в структуры Верховного суда».

«Наверное, практика этих лет уже объединенного суда показала, что все, что ни делается, все к лучшему. Единообразие практики – это, по-моему, главная задача», – ответила Подносова.

В итоге комитет одобрил кандидатуру, предложенную президентом. Решать вопрос об ее утверждении в должности будет Совет Федерации на очередном заседании.

Москва, Татьяна Дорофеева

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