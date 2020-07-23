российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 июля 2020, 11:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру на должность заместителя председателя Верховного суда

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал назначить на должность заместителя председателя Верховного суда Ирину Подносову, которую СМИ называют однокурсницей президента РФ Владимира Путина.

Как сообщил глава комитета Андрей Клишас, у Подносовой стаж в должности судьи составляет 30 лет, и в настоящее время она является председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции Санкт-Петербурга.

«У вас очень большой опыт, но когда мы документы рассматривали, увидели, что у вас все-таки другая была специализация, другие категории дел», – обратился Клишас к Подносовой.

«Принципиальной разности не вижу в работе арбитражных судов общей юрисдикции, за 30-летний опыт работы рассматривала дела всех категорий, этом числе и гражданские», – ответила она.

Вопрос к кандидату появился только у сенатора Людмилы Нарусовой, которая поинтересовалась, как Ирина Подносова расценивает «сам факт ликвидации Арбитражного суда и вхождение его в структуры Верховного суда».

«Наверное, практика этих лет уже объединенного суда показала, что все, что ни делается, все к лучшему. Единообразие практики – это, по-моему, главная задача», – ответила Подносова.

В итоге комитет одобрил кандидатуру, предложенную президентом. Решать вопрос об ее утверждении в должности будет Совет Федерации на очередном заседании.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.07.20

В России введут электронный контроль за оборотом гражданского оружия. / Европа не должна позволять США вводить санкции, заявил немецкий бургомистр. / «Его надо было давно выгнать»: соцсети отреагировали на увольнение главы департамента образования Москвы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Совет Федерации

В Совфеде ответили США на призыв прекратить разработку ракет

«Второй позор страны»: депутат Госдумы раскритиковала минстрой РФ

Правительство РФ готовит новый закон о туризме

Не смогли: «коронавирусная» господдержка малого и среднего бизнеса осталась под вопросом

«Для наших граждан»: российские законодатели задумались о развитии внутреннего туризма

«Такое ощущение, что вы с Луны свалились»: в Совете Федерации «разгромили» работу ФАС

Кудрин объявил о росте госдолга России

Набиуллина: В росте кредитования есть элемент вынужденности

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Общество, Политика, Россия, Совет Федерации,