Сенаторы не смогли объяснить, будет ли считаться экстремизмом мнение о законности процедуры присоединения Крыма к России

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не смог объяснить, будет ли считаться экстремизмом высказывание мнения о законности процедуры присоединения Крыма к России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующим вопросом обратилась сенатор Людмила Нарусова.

«Призывы к отделению территории, несомненно, могут приравниваться к экстремистской деятельности. Но в Конституции прописана свобода выражения мнений, – обратила внимание Нарусова на заседании комитета Совета Федерации во время обсуждения принятого Госдумой закона. – Так вот если, допустим, гражданин говорит: «По моему мнению, при присоединении Крыма была не соблюдена Будапештская конвенция». Или: «В вопросе Курильских островов все пункты предварительного договора с Японией не были соблюдены». Человек выражает свое мнение, он не выражает призывов к отчуждению территории. Так будет ли этот закон распространяться на выражение мнений?»

В ответ Клишас заявил, что этот вопрос будет обсуждаться позже. «Мы сейчас обсуждаем соответствующие поправки в КоАП и УК РФ. Они направлены в Верховный суд, как положено, мы ждем соответствующих заключений. Вот когда эти проекты, сопровождающие данный закон, который уже устанавливает ответственность, содержит описание диспозиции, вот тогда мы с вами это сможем подробно обсудить», – сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству

Комментируя эту ситуацию, сенатор Алексей Пушков заявил, что формулировка Нарусовой является «неким размышлением по поводу истории и юридических прецедентов». «Насколько я могу понимать, выражение размышления не является призывом к отказу от национальной территории, – сообщил он. – Призыв – это надпись на лозунге с требованием, прямым призывом отказаться от территорий. Конечно, мы можем обсуждать Московскую декларацию 1956 года, и японцы ставят перед нами эти вопросы. Мы обещали в случае подписания мирного договора передать два острова. Естественно, эти вопросы будут обсуждаться, и вряд ли дипломатов, которые это будут обсуждать, можно будет обвинить в экстремистской деятельности».

Пушков напомнил, что в законодательстве других стран также есть аналогичные нормы, не запрещающие при этом выражать мнения и рассуждать об исторических фактах.

В итоге комитет СовФеда большинством голосов одобрил принятый Госдумой закон – воздержалась при голосовании только Нарусова. Сенатор пояснила, что хотела бы дождаться разъяснений Верховного суда, поскольку полагает, что правоприменительная практика по новому закону «будет идти на максимум».

Москва, Татьяна Дорофеева

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