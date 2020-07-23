В Совете Федерации назвали три оптовых рынка в Москве основными источниками контрафакта

Объем оборота контрафактной продукции на оптовых рынках в Москве составляет 600 млрд рублей в месяц. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сенатор комитета Юрий Федоров сегодня на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике

По его словам, основными источниками контрафакта в столице являются три рынка: «Садовод», «Южные ворота» и «Москва».

«По оценкам коллег из Центробанка примерно 600 млрд рублей теневой оборот контрафакта в месяц на этих трех рынках. Оттуда весь контрафакт попадает дальше в магазины у дома и торговые сети», – уточнил Федоров.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.07.20

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