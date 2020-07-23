российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 июля 2020, 14:08 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Совете Федерации назвали три оптовых рынка в Москве основными источниками контрафакта

Объем оборота контрафактной продукции на оптовых рынках в Москве составляет 600 млрд рублей в месяц. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сенатор комитета Юрий Федоров сегодня на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике

По его словам, основными источниками контрафакта в столице являются три рынка: «Садовод», «Южные ворота» и «Москва».

«По оценкам коллег из Центробанка примерно 600 млрд рублей теневой оборот контрафакта в месяц на этих трех рынках. Оттуда весь контрафакт попадает дальше в магазины у дома и торговые сети», – уточнил Федоров.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.07.20

Прометей подорвал авторитет американской ПРО. / Сенаторы не смогли объяснить, будет ли считаться экстремизмом мнение о законности процедуры присоединения Крыма к России. / Трехдневное голосование: школам могут выделить дополнительный выходной. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Совет Федерации

Сенаторы не смогли объяснить, будет ли считаться экстремизмом мнение о законности процедуры присоединения Крыма к России

Трехдневное голосование: школам могут выделить дополнительный выходной

Комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру на должность заместителя председателя Верховного суда

В Совфеде ответили США на призыв прекратить разработку ракет

«Второй позор страны»: депутат Госдумы раскритиковала минстрой РФ

Правительство РФ готовит новый закон о туризме

Не смогли: «коронавирусная» господдержка малого и среднего бизнеса осталась под вопросом

«Для наших граждан»: российские законодатели задумались о развитии внутреннего туризма

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Совет Федерации,