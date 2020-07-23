«Давайте дождемся»: спикер Совета Федерации анонсировала принятие закона о домашнем насилии

В России часть общества излишне масштабирует проблему бытового насилия, но резонансный законопроект по этой проблеме в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, выступая на пресс-конференции в Москве.

Глава Совета Федерации обратила внимание, что, согласно официальной статистике МВД, с января по апрель уровень преступлений на бытовой почве снизился на 9%, а семейно-бытового характера – на 12,2%. «Но, я думаю, надо посмотреть и на методику статистики, и я допускаю, что в ходе пандемии, карантина и изоляции не все жертвы насилия могли обращаться, так как не было возможности, – отметила Матвиенко. – У нас есть две крайности в обществе: одна часть общества избыточно бездоказательно масштабирует эту проблему, и есть другая часть, которая говорит, что это все не так».

Тем не менее, как заверила Матвиенко, закон о домашнем насилии обязательно нужен, сенаторы не прекращали над ним работу. «В ближайшее время будет проведено заседание рабочей группы, где будет рассматриваться очередная версия этого закона», – сообщила она, подчеркнув, что «трудно найти компромисс и свести непримиримые точки зрения».

«Давайте дождемся. Я уже боюсь какие-то сроки называть. Потому что на рабочей группе некоторые соглашаются, а потом выходят к СМИ и озвучивают другую точку зрения», – рассказала Матвиенко. «Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время мы внесем этот законопроект в Государственную думу», – подытожила спикер верхней палаты парламента.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.07.20

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