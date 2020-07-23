«Предпочитаю, чтобы сначала на мышах испытали»: Матвиенко заявила, что не прививалась vip-вакцинной от коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не получала vip-вакцину от коронавируса, и в ее окружении нет никого, кто мог бы уже вакцинироваться. О том, что российская политическая и бизнес-элита получили доступ к вакцине еще в апреле, ранее сообщало агентство Bloomberg.

«Насколько я знаю, вакцина сначала опробуется на мышах, – отметила Матвиенко, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в Москве. – Потом проходит клинические испытания на добровольцах. Потом итоги этих клинических испытаний долго анализируются экспертами, врачами и эпидемиологами. Вопрос какой-то странноватый. Я добровольцем не записывалась. Предпочитаю, чтобы сначала на мышах испытали».

Спикер СовФеда также заверила, что не знает случаев вакцинирования от коронавируса в своем окружении, поскольку две первые вакцины, которые прошли клинические испытания, появились «буквально совсем недавно». «Неужели есть люди, которые готовы так, до элементарных исследований, испытывать на себе? Не уверена. Это по-моему, один из мифов, рожденный, что вот чиновники такие-сякие, что им даже вакцину раньше других укололи», – заявила Матвиенко.

При этом она выразила уверенность, что до конца года Россия будет уже производить вакцину и все желающие граждане смогут получить прививку.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.07.20

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