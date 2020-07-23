Собянин: никто не планирует закрывать Москву на карантин в сентябре

Москву не планируется закрывать на карантин в сентябре, вторая волна эпидемии городу пока не грозит. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, комментируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице.

«Никаких карантинов ни с 15 числа, ни с еще какого-то никто не планирует, – заверил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24». – Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации. Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, ну и дальше будем ждать уже появления вакцины. Потому что коронавирус сам по себе никуда не делся, его никто не изничтожит, это вирус, который будет с нами жить очень долго».

При этом градоначальник посоветовал москвичам не верить слухам, которые распространяются в соцсетях о введении жестких ограничительных мер из-за второй волны коронавируса с 15 сентября. «Как классик говорил, не читайте газет перед обедом, это испортить может вам пищеварение, – заявил Собянин. – Так и здесь. Не надо собирать всякие слухи в интернете, который собственно такая среда, которая без слухов не может существовать».

В то же время мэр обратил внимание, что «в столице уже давным-давно выстроена работа по вакцинации горожан». В частности, объемы прививок от гриппа достигают 5-6 млн человек, и эта система готова принять новую вакцину от коронавируса.

Собянин выразил надежду, что в ближайшие недели вакцина будет зарегистрирована, и это даст возможность начать работу с производителями по поставкам в Москву необходимого количества доз.

К этому дню на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус записалось около 50 тысяч человек, а 20 тысяч горожан уже сделали тесты. Это не ажиотажный спрос, подчеркнул Собянин, однако услуга пользуется спросом.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.07.20

«Предпочитаю, чтобы сначала на мышах испытали»: Матвиенко заявила, что не прививалась vip-вакцинной от коронавируса. / «Мышиная возня»: Матвиенко заявила, что Трамп не оправдал надежд. / Глава ЦИК назвала «глупостью» размещение в Twitter опроса о голосовании. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»