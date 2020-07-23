Жириновский пообещал добиться помилования Фургала в случае обвинительного приговора

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае вынесения обвинительного приговора. Об этом политик заявил сегодня в прямом эфире в «Инстаграм».

Жириновский отметил, что «по некоторым эпизодам уже истекли сроки исковой давности, где-то, может быть, нет явных улик». «Но мы добьемся – обещаю вам это – чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован», – цитирует лидера партии «Коммерсант».

При этом Жириновский не исключил и другой вариант развития событий. «Сценарий такой у нас: несколько месяцев будет идти суд, и если он не найдет достаточно улик для вынесения обвинительного приговора, то Сергея Ивановича отпустят, и он вернется в Хабаровск», – уточнил лидер ЛДПР.

Массовые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли мирно, «ни одной разбитой бутылки, окна или лампочки», подчеркнул Жириновский. При этом все федеральные телеканалы события в Хабаровске проигнорировали.

Как сообщал «Новый День», Фургал был задержан 9 июля по обвинению в причастности к заказным убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах. После этого в Хабаровском крае начались массовые акции в его поддержку. Позже глава государства назначил врио губернатора края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.07.20

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