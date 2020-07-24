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Пятница, 24 июля 2020, 11:04 мск

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«Едут, чихают и кашляют…» В СовФеде попросили ужесточить контроль за гостями

В лифтах здания Совета Федерации ездят чихающие и кашляющие посетители. Об этом сегодня на последнем в весеннюю сессию заседании верхней палаты парламента сообщила сенатор Людмила Нарусова. Она обратила внимание коллег, что гости СовФеда ходят без масок, в то время, как пандемия коронавируса еще не закончилась.

«Мы соблюдаем все меры, посмотрите, практически все в масках, – обратила внимание Нарусова. – Но гости Совета Федерации – я специально практически три дня наблюдаю – гости проходят без масок, и их никто не останавливает. И потом мы, сдав анализы, садимся с ними в один лифт, и они в замкнутом пространстве едут, чихают и кашляют в этом лифте. Я обращалась и в ваш секретариат, и вчера на комитете говорила об этом – почему гости проходят без масок?»

В ответ спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пояснила, что все посетители СовФеда проходят обязательное тестирование. «Это относится и к членам правительства, и к другим участникам, – подчеркнула она, отметив, что в здание не пропускают никого без справки о прохождении тестов. – Но что касается масок, требования общие для всех».

Тем не менее, Матвиенко обратила внимание аппарата СовФеда на необходимость строгого контроля в отношении всех, кто приходит в здание верхней палаты парламента.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Совет Федерации

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