Совет Федерации назначил однокурсницу Путина заместителем председателя Верховного суда

Сегодня Совет Федерации тайным голосованием назначил однокурсницу президента РФ Ирину Подносову заместителем председателя Верховного суда РФ. Представляя ее кандидатуру, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что ««Ирина Леонидовна прошла хорошую школу, потом прошу не забывать, что Петербург хоть и не столица, но не второй город точно».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед утверждением сенаторы задали несколько вопросов Подносовой, кандидатуру которой предложил глава государства. В частности, представитель Иркутской области Вячеслав Мархаев указал, что динамика оправдательных приговоров растет слишком медленно, и в основном за счет участия в заседании присяжных. «Неужели судьи менее компетентны, чем присяжные? И как вы относитесь к тому, чтобы присяжные рассматривали вообще все уголовные дела?» – спросил он.

«Это такие глобальные вопросы. Не мне решать, как определять круг работы судов с присяжными заседателями, – заявила в ответ Подносова. – Но мне кажется, этот суд оправдал себя, ему доверяют, и я думаю, что основные итоги работы судов присяжных не вызывают нареканий у профессиональных судей».

Сенатор от Кемеровской области Алексей Синицын со своей стороны отметил, что деловой климат в России не в меньшей степени зависит от экономической коллегии Верховного суда, чем от институтов развития. «Наша экономика переживает последствия пандемии. Скажите, пожалуйста, какие задачи вы ставите перед коллегией суда в сегодняшних непростым условиях?» – поинтересовался он.

«Я думаю, и в сегодняшних непростых условиях, и в обычных условиях некоторые задачи являются определяющими, некоторые появляются в процессе работы», – сообщила Подносова, пояснив, что определяющими считает задачи формирования единой судебной практики в различных арбитражных округах и совместную работу с другими коллегиями Верховного суда по формированию единых подходов при определении норм права, а также работу с законодателями.

В ходе тайного голосования все 150 участвующих в заседании сенаторов одобрили назначение Подносовой заместителем председателя Верховного суда. Матвиенко вручила ей копию соответствующего постановления Совета Федерации.

Москва, Татьяна Дорофеева

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