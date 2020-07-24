«Пороговое значение может быть снижено»: министр просвещения РФ прокомментировал скандал с ЕГЭ по химии

Министерство просвещения РФ не видит ничего экстраординарного в ситуации с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) по химии, который вызвал шквал возмущения родителей школьников по всей России. «Школьники получат результаты, и большинство вопросов отпадет», – заявил министр Сергей Кравцов сегодня на заседании Совета Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом о едином госэкзамене по химии к министру обратилась сенатор Светлана Горячева в ходе обсуждения принятого Госдумой президентского закона о воспитании в школах. Она пояснила, что ЕГЭ по химии в этом году сдавала ее внучка, и во время экзамена «две девочки упали в обморок».

«Мы все понимаем, что образование – это очень важно, воспитание не менее важно, – отметила Горячева. – Но как вы думаете, будет ли способствовать нормальному воспитанию вот эта наша система ЕГЭ, прежде всего то, что произошло сейчас с таким предметом как химия? Уже за 40 тысяч возмущенных откликов со всей России по поводу того, какие там были вопросы».

«Если не будет у детей уважения к программе образования и воспитания, если они не будут понимать, что это все честно – мы ничего не добьемся», – заключила сенатор.

Между тем, ее коллега Лилия Гумерова, возглавляющая в СовФеде комитет по образованию, со своей стороны сообщила, что накануне был «проведен анализ, позвонили практически во все субъекты РФ, большинство экспертов говорят, что задание по химии полностью соответствует школьной программе».

По предварительным оценкам Рособрнадзора, результат ЕГЭ по химии оказался не хуже, чем в предыдущие годы, заверила Гумерова. «Сегодня должен уже появиться результат, любые решения будут приниматься в интересах ребенка, – пообещала она. – Либо будет снижено пороговое значение. То есть все замечания и предложения будут учтены. Но действительно первая часть требовала несколько больше времени и не все ребята успели решить вторую часть».

Гумерову поддержал министр Кравцов. Результаты ЕГЭ по химии «абсолютно аналогичны результатам прошлого года и полностью совпадают – там небольшая есть корреляция – с результатами 2018 года», отметил он. «Поэтому надо дождаться результатов, я думаю, школьники получат результаты и большинство вопросов отпадет», – считает министр.

Глава минпросвещения также выразил уверенность, что в целом ЕГЭ «позволяет школьникам объективно честно сдавать и поступать в вузы». «Многое уже сделано: введено сочинение, введен устный экзамен в 9-х классах, мы ушли от тестовой части и ориентируемся в заданиях в основном по русскому языку и литературе на отечественную литературу, отечественных писателей, классическую литературу, и сегодня ЕГЭ позволяет выявлять творческие способности школьников», – заявил Кравцов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.07.20

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