«Почему акционеры «Норникеля» так относятся к своей стране?» Совет Федерации направит запрос в Генпрокуратуру

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена направить в Генпрокуратуру письмо с требованием разобраться в обстоятельствах экологической катастрофы, устроенной «Норникелем» на Таймыре, а также провести полную проверку соблюдения природоохранного законодательства во всех предприятиях компании. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», глава верхней палаты парламента заявила сегодня на пленарном заседании СовФеда.

«Я думаю, надо от имени Совета Федерации направить письмо в Генеральную прокуратуру и потребовать тщательного разбирательства: кто в этом повинен? Почему не были приняты профилактические меры? Почему эта авария стала возможной, кто ее допустил? Все виновные должны понести очень серьезное наказание в соотвествии с законодательством», – заявила Матвиенко в ходе обсуждения закона, позволяющего зачислить возмещение от экологического ущерба, причинённого «Норникелем» в федеральный, а не местный бюджет.

Случившееся в Норильске спикер Совета Федерации назвала «очень серьезной экологической аварией», отметив, что ЧП должно «заставить всех нас серьезно задуматься». Контролирующие органы должны были знать, что ТЭЦ-3 хранит огромный объем топлива в прогнившей цистерне, и принять соответствующие меры.

«Контролирующие органы не видели, что это не первая такая история, может быть, другого масштаба? Что постоянно у «Норильского никеля» то там, то там какие-то происходят аварии. А там живут люди, и они должны жить в комфортных условиях, – подчеркнула Матвиенко. – Почему все это замалчивается? Я думаю, у нас есть моральное право спросить, почему акционеры этого крупнейшего предприятия так относятся к своей стране? Почему вместо того, чтобы это было предприятие 21 века, сегодня это предприятие в таком состоянии, и периодически наносится экологический ущерб и нарушается природоохранное законодательство? Почему вместо того, чтобы вкладывать в развитие и современные технологии, вкладывать в защиту природы и экологии миллиарды долларов платятся в виде дивидендов?»

При этом глава верхней палаты парламента обратила внимание, что размер дивидендов, которые получают акционеры «Норникеля», больше, чем бюджет всего Красноярского края. «Я не противник дивидендов, у нас рыночная экономика, должно быть стимулирование инвесторов, акционеров. Но может быть сначала надо привести предприятие в порядок? А потом миллиарды выводить? – возмутилась она. – Давайте направим обращение в прокуратуру, и попросим вынести соответствующий вердикт, не только по этой аварии, а вообще в целом по экологической обстановке в сфере влияния «Норникеля».

Матвиенко также подчеркнула, что предприятие создавал весь Советский Союз, был построен прекрасный город Норильск, однако после приватизации «Норникеля» его акционеры довели город до ужасающего состояния. «Почти 30% аварийного жилья, в которых живут рабочие, работающие на предприятиях Норникеля и обеспечивающие им миллиарды дивидендов», – сказала спикер СовФеда, отметив, что жители Норильска имеют право на чистый воздух, благоприятную окружающую среду, комфортное жилье и самые современные школы.

«Почему вы, уважаемый губернатор, проявляете такую мягкотелость, и не спрашиваете с «хозяев» «Норникеля»?» – обратилась Матвиенко к губернатору Красноярского края Александру Уссу.

В итоге председатель верхней палаты парламента дала поручения комитетам СовФеда подготовить выездное заседание в «Норильском никеле», взять на жесткий контроль ситуацию со штрафом, который «Норникель» должен выплатить за нанесенный природе ущерб.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.07.20

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