«Ситуация стремительно деградирует»: Совет Федерации официально заступился за русскоязычных граждан Украины

Сегодня верхняя палата российского парламента приняла заявление по поводу дискриминации русскоязычных граждан Украины. Как заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, «ситуация на Украине стремительно деградирует во всех отношениях, и 2014 год в этом был естественно переломным, но тенденции накапливались задолго до этого».

Одной из таких тенденций Косачев назвал «последовательную дискриминацию русских», отметив, что в этом плане «наиболее одиозной является сфера образования». Сенатор напомнил о законе 2017 года, согласно которому обучение в стране будет вестись на украинском языке.

Косачев заявил, что все граждане Украины разделены на категории, причем «представителям коренных народов права ограничены», к ним относятся крымские татары, караимы, крымчаки, но не русские. «Для русских никаких исключений, никаких прав», – подчеркнул Косачев. Все это время украинские власти корректировали этот закон, но спорная норма, запрещающая вести уроки в школах на русском языке, ликвидирована не была.

Сенатор предложил коллегам обратиться в Совет Европы и ООН, в ОБСЕ «с тем, чтобы держать украинские власти в постоянном поле жестких требований, чтобы это законодательство было как минимум откорректировано и стало равным для всех».

Совет Федерации поддержал это обращение 147 голосами при одном воздержавшемся.

Москва, Татьяна Дорофеева

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