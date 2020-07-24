Росприроднадзор готов через федеральное телевидение отчитываться о коронавирусе на курортах

Росприроднадзор готов предоставлять федеральным телевизионным каналам ежедневную информацию о количестве новых случаев коронавируса на популярных курортах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Совета Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с просьбой предоставлять населению через федеральные телеканалы в ежедневном режиме такие данные к Поповой обратилась сенатор Людмила Нарусова. «Сейчас наступило время отпусков. В информационных программах идут данные о заболевании, которые снижается, но только по всей России и по Москве, – отметила Нарусова. – Хотелось бы, чтобы в наиболее популярных курортных местах – Крым, Сочи, Алтай, тоже давались такие данные».

Эта информация есть на сайте Стопкоронавирус.ру, ответила Попова. «Мы мониторируем по всем муниципальным образованиям по субъектам РФ, – обратила внимание глава Роспотребнадзора. – Вы хотите, чтобы еще информационные каналы?.. Мы готовы подготовить такое общение, и обратить внимание на то, что это важная для населения информация».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в свою очередь заявила, что «все это уже есть и оно работает» – так, данные по заболеваемости коронавирусом в Крыму опубликованы на сайте правительства республики.

Москва, Татьяна Дорофеева

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