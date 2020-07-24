Карабахский конфликт «перетек» в Москву: после столкновений выходцев из Закавказья задержано более 25 человек

В Москве после серии конфликтов задержаны более 25 человек. По данным информированного источника «Интерфакса», речь идет о столкновениях между выходцами из Армении и Азербайджана.

В пресс-службе столичного главка МВД агентство подтвердили, что задержания в ночь на пятницу были проведены в районе Марьино на юго-востоке столицы. «В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами. В одной из них мужчине причинены телесные повреждения и поврежден автомобиль, в котором он находился», – отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что в ночь на пятницу также произошел инцидент в одном из кафе, где неизвестные, угрожая посетителям и персоналу, похитили из кассы деньги, повредили имущество, после чего скрылись с места происшествия.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 213 (хулиганство) и 162 (разбой) УК РФ. Кроме того, задержанным, являющимся иностранцами, в соответствии с миграционным законодательством РФ могут ограничить въезд в Россию на пять лет, добавили в МВД.

Источник агентства отметил, что на пересечении улицы Перерва и Перервинского бульвара между выходцами из Закавказья в количестве около 50 человек произошел конфликт, переросший в драку. Кроме того, по его данным, массовые потасовки также произошли у метро «Братиславская» и на пересечении улиц Люблинская и Нижние Поля.

По одной из версий, конфликты связаны с боестолкновениями на армяно-азербайджанской границе.

Москва, Светлана Антонова

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