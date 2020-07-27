В Москве задержаны аферисты, которые обещали пенсионерам компенсации за неиспользование социальных гарантий

В Москве пресечена деятельность группы мошенников, которые дистанционно похищали средства у пенсионеров, обещая престарелым жителям столицы компенсации за неиспользование накопившихся социальных гарантий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, задержаны трое человек.

В полиции уточнили, что раскрыть преступную группу удалось, благодаря данным, которые предоставили сотрудники одного из столичных банков. Как удалось выяснить, злоумышленники звонили по телефону пенсионерам и вводили их в заблуждение, отмечая что «социальные» выплаты можно получить при условии перевода денежных средств за страховку, либо налоговый сбор на различные банковские карты, оформленные на подставных лиц. В общей сложности общая сумма материального ущерба составила более 1 млн рублей.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов на территории Московского региона были задержаны трое активных участников группы. Ими оказались женщины в возрасте 32 и 34 лет, и 42-летний мужчина, являющийся организатором.

По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении двоих участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего – в виде домашнего ареста.

В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению 30 аналогичных преступлений на территории г. Москвы.

При проведении шести обысков по адресам фактического проживания подозреваемых, а также «колл-центре» были обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а именно: базы с персональными данными граждан в электронном и печатном формате, банковские карты, компьютерная техника, а также средства связи.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.07.20

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