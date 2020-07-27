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Понедельник, 27 июля 2020, 15:54 мск

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На Москве-реке произошел разлив топлива: проводится проверка

В экстренные службы поступила информация о разливе топлива в Москве-реке в районе делового центра «Москва-Сити», передает ТАСС со ссылкой на источник.

Как сообщается, на место предполагаемого ЧП выехали специалисты для проверки причин, по которым на поверхности реки могли образоваться масляные пятна.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Москве

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