На Москве-реке произошел разлив топлива: проводится проверка

В экстренные службы поступила информация о разливе топлива в Москве-реке в районе делового центра «Москва-Сити», передает ТАСС со ссылкой на источник.

Как сообщается, на место предполагаемого ЧП выехали специалисты для проверки причин, по которым на поверхности реки могли образоваться масляные пятна.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.07.20

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