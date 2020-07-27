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Понедельник, 27 июля 2020, 18:30 мск

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Скандал вокруг собора Святой Софии показал отсутствие полного единства православных Церквей

Скандал вокруг собора Святой Софии, который турецкие власти превратили в мечеть, показал отсутствие полного единства православных Церквей, что может обернуться негативными последствиями. Об этом заявил сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата, диакон Федор Шульга на пресс-конференции в Москве.

«Огорчает отсутствие полного единства в православном мире, которое было нарушено действиями Константинополя на Украине. Сейчас, когда нам нужно реагировать на новые серьезные вызовы, которых не было в предшествующие годы, мне кажется, что православие должно выступать солидарно, чего сейчас не наблюдается», – сказал Шульга, слова которого цитирует РИА «Новости».

Представитель Московского патриархата отметил, что решение превратить Святую Софию в мечеть не способствует ни религиозному взаимопониманию, ни взаимопониманию стран в Европе. «Со времени решения Ататюрка (о превращении Святой Софии из мечети в музей) это был символ мирного сосуществования (представителей) религий, в первую очередь ислама и христианства. То, что эта парадигма сейчас меняется, не может не беспокоить христианский мир», – подчеркнул он.

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе со своей стороны пояснил, что позиция Русской православной церкви по вопросу статуса собора Святой Софии в Стамбуле не политическая, а мировоззренческая, и не является продолжением политики государства.

Москва, Светлана Антонова

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