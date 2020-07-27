В московском СИЗО произошел пожар: эвакуировано более 800 человек

Сегодня днем в московском женском СИЗО №6 на юго-востоке столицы произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания было эвакуировано порядка 850 человек, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, пожар начался в пекарне в подвальном помещении. В пресс-службе столичного управления ФСИН уточнили, что открытого горения нет, а арестанты перемещены в безопасное место в пределах учреждения.

Москва, Светлана Антонова

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