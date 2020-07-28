В Москве новая вспышка лжеминирования: «бьют» по больницам, метро и торговым центрам

В Москве неизвестные вновь устроили массовое «минирование» общественных мест. Накануне под прицелом оказалось более 700 городских объектов, в том числе более 120 медицинских учреждений, все станции метро, а также 350 торговых центров, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Как сообщается, в результате была проведена эвакуация более 4000 человек.

Как сообщал «Новый День», с ноября 2019 года в столице началось массовое «минирование» объектов образования, соцкультбыта, станций метрополитена и зданий судов. В феврале после заявлений силовиков о блокировке нескольких почтовых сервисов, с которых осуществлялись рассылки писем о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщения на некоторое время прекратились. Однако уже 17 февраля волна лжеминирований поднялась вновь.

С началом эпидемии коронавируса угрозы сократились. «Вспышка» была в середине мая – тогда два дня подряд поступали сообщения о «минировании» столичных аэропортов столицы, станций метро, родильных домов, инфекционных больниц и больниц, где лечили пациентов с COVID-19.

10 июля неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве в здании министерства иностранных дел РФ в Москве. 19 июня в Москве и Петербурге после долгого перерыва вновь заминировали несколько районных судов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.07.20

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