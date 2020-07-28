«За заслуги перед Отечеством…» Путин наградит блогеров, артистов и чиновников за участие в конституционной реформе

Президент РФ Владимир Путин вручит государственные награды артистам, блогерам, чиновникам и политикам, которые участвовали кампании по конституционной реформе. По данным источников РБК, сейчас формируется список потенциальных получателей.

Как сообщается, в числе потенциальных кандидатов чиновники администрации президента, представители регионов, избирательных комиссий, ОНФ, члены «Единой России» и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, некоторые артисты и блогеры.

Кроме этого, артистов планируется наградить за деятельность в период борьбы с угрозой коронавируса. «Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции», – пояснил источник, близкий к Кремлю.

Известно, что в рабочей группе ОНФ представляют более десяти человек, среди них доктор Леонид Рошаль, глава центрального штаба движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Мэрия Москвы также готовит свой «почетный список». В него, вероятнее всего, попадут вице-мэры, отвечающие за социальный блок (Анастасия Ракова), безопасность и информационную политику (Александр Горбенко), а также за работу с территориальными органами власти (Наталья Сергунина).

В ЦИКе списки составляются из числа председателей и членов областных избиркомов, ТИК и УИК из всех федеральных округов. Стоит отметить, что один из критериев – хорошие явка и результат.

Напомним, по итогам выборных кампаний могут вручать орден «За заслуги перед Отечеством», орден Александра Невского, орден Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Стоит отметить, что указы о таких награждениях в основном бывают закрытыми, в формулировке не уточняется, за что именно присвоена награда. К примеру, по итогам президентской кампании 2012 года госнаграды вручались «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Как сообщал «Новый День», голосование по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Оппозиционные силы заявили о массовых фальсификациях.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.07.20

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