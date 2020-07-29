Затишье в Москве: Собянин запретил массовые мероприятия, как минимум, до конца августа

В Москве будет действовать за прет на проведение массовых мероприятий, как минимум, до конца августа. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, выступая на совещании у президента РФ по санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Без всякого сомнения, необходимо обеспечить те санитарные ограничения, которые есть сегодня, и распространить их в дальнейшем. Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация», – цитирует Собянина «Интерфакс».

Стоит отметить, что это заявление прозвучало после слов президента РФ Владимира Путина, который предостерег от поспешной отмены карантинных ограничений, чтобы потом ситуация не ухудшилась и не пришлось вводить новые ограничения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.07.20

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