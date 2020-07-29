российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 июля 2020, 18:43 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Затишье в Москве: Собянин запретил массовые мероприятия, как минимум, до конца августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве будет действовать за прет на проведение массовых мероприятий, как минимум, до конца августа. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, выступая на совещании у президента РФ по санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Без всякого сомнения, необходимо обеспечить те санитарные ограничения, которые есть сегодня, и распространить их в дальнейшем. Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация», – цитирует Собянина «Интерфакс».

Стоит отметить, что это заявление прозвучало после слов президента РФ Владимира Путина, который предостерег от поспешной отмены карантинных ограничений, чтобы потом ситуация не ухудшилась и не пришлось вводить новые ограничения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.07.20

«Темные лошадки» губернаторских выборов-2020: Кремлю стоит ожидать неприятные сюрпризы. / Новая вирусная опасность: в Россию придет необычный грипп. / ВОЗ опровергла заявления о высокой заразности коронавируса во Вьетнаме. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Собянин: никто не планирует закрывать Москву на карантин в сентябре

«Его надо было давно выгнать»: соцсети отреагировали на увольнение главы департамента образования Москвы

Это бунт: москвичи начали сбор подписей за отставку вице-мэра Максима Ликсутова

Официальный уровень безработицы в Москве вырос в 6,5 раз

В Москве отменен масочный режим, но с оговоркой

Собянин успокаивает москвичей: второй волны коронавируса в столице не будет

Собянин объявил об отмене масочного режима на улицах

«Много было жалоб»: СПЧ предложил объявить амнистию штрафов за нарушение самоизоляции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Правительство Москвы, Собянин Сергей,